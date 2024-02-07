قصور الثقافة تعلن نتيجة المرحلة الأولى من مسابقة "فن بلدي"

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة نتيجة المرحلة الأولى لمسابقة "فن بلدي" فرع الفنون الشعبية، والتي تجولت من خلالها لجنة التحكيم الأكاديمية إلى شتى المحافظات وشاهدت كافة الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

وقد قررت اللجنة تصعيد 12 فرقة للمرحلة القادمة، والتي ستشهد تصعيد ستة فرق للنهائي يتم اختيار أول ثلاثة فرق منهم للفوز بالجوائز الثلاثة المقررة بالمسابقة، وذلك بناء على شروط المسابقة.

وجاءت الفرق الفائزة وهي فرقة بورسعيد، فرقة ملوي، فرقة الحرية بالإسكندرية، فرقة الشرقية، فرقة أسيوط، الوادي الجديد، فرقة الغردقة، فرقة العريش، فرقة المنيا، فرقة روض الفرج، فرقة سوهاج، فرقة الإسماعيلية.

تكونت لجنة التحكيم من الدكتورة سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، دكتور محمد حسنين تصميم إخراج البالية والفلكلور، دكتور جمال عبد الحي أستاذ الموسيقى الشعبية، دكتورخالد متولي أستاذ تصميم الأزياء الشعبية، الفنان محمد الفرماوي مصمم استعراض ومشرف فرقة رضا.