السعودية تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أن موقف المملكة العربية السعودية يظل ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأوضحت الوزارة أنها أبلغت الإدارة الأمريكية أنه لن يكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

ودعت المملكة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتسريع هذه الخطوة لتحقيق السلام الشامل والعادل للجميع.