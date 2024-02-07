أعلن السياسي الروسي وزعيم حركة "نحن معا مع روسيا" فلاديمير روجوف، أن القوات الروسية نجحت في السيطرة على العديد من المعاقل الأوكرانية، شمال قرية بريوتنوي في منطقة زابوروجيا.

وقال روجوف -في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية، أمس الثلاثاء- "إن القوات الروسية تقدمت إلى المناطق الواقعة شمال غرب قرية بريوتنوي وتقوم بتعزيز موقعها.. مضيفا: "لقد تقدمت لمسافة تتراوح بين 200 و500 متر، واستولت على العديد من المعاقل".

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن وحدات من مجموعة القتال الشرقية قامت بتحسين مواقعها في منطقة دونيتسك الجنوبية، وصدت هجومين أوكرانيين وضربت قوتها البشرية وأسلحتها بالقرب من مستوطنتي ستارومايورسكوي وأوروزاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبريوتنوي في منطقة زابوروجيا.