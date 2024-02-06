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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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بوابة العرب

الصليب الأحمر: القطاع الصحي في غزة مهدد بالانهيار

متحدث الصليب الأحمر
متحدث الصليب الأحمر في غزة، الدكتور هشام مهنا
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أفاد الدكتور هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أن المستشفيات في القطاع تواجه نقصًا حادًا في الأدوية والوقود، مما يهدد بانهيار القطاع الصحي بأكمله.

وأشار مهنا، في تصريح خاص لقناة (القاهرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى استمرار اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الحوار المباشر وغير المعلن مع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية المتصارعة، بهدف دعوتهم والضغط عليهم للالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تنص على حماية المدنيين والمستشفيات والطواقم الطبية والفرق الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد أن الصليب الأحمر الدولي يقوم بدعم المستشفيات في قطاع غزة بالتعاون مع وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني، من خلال توفير المستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية، بالإضافة إلى وجود فريق متخصص من الجراحين الدوليين يعمل في مستشفى غزة الأوروبي منذ أكتوبر الماضي، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع الكوادر الطبية المحلية.

وحذر من أنه إذا استمر الوضع الصحي الحالي في قطاع غزة دون تحسن، فإن القطاع الصحي بأكمله مهدد بالانهيار، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح التي يمكن إنقاذها لو تم توفير الدعم والموارد الكافية.

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