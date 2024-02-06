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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسكندرية يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، برقية تهنئة مقرونة باسمى معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى "الإسراء والمعراج"، داعيا المولى_عز وجل_أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الكبرى الفريدة التي اختص بها الله_عز وجل_نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 

سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.

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