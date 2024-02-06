ضمن مبادرة حياة كريمة.. توصيل الغاز الطبيعي بكفر دنشواي بالمنوفية

أكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة " بشوارع القرى لدفع نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات لسرعة إنهاء الأعمال للتيسير على المواطنين.

حيث تواصلت اليوم الأعمال التمهيدية للرصف بشارع داير الناحية بقرية جزيرة الحجر، وتابعت منال عبده نائب رئيس المدينة يرافقها عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، أعمال قطع الفرمة بالناحية البحرية بداير الناحية بالقرية ورفع نواتجها.

وتتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الرصف بالشارع ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية وتطوير شبكات الطرق الداخلية بالقرى للتخفيف عن كاهل المواطنين بتسهيل ممارساتهم لأنشطتهم اليومية.

وتابعت نائب رئيس المدينة برفقة رئيس الوحدة القروية أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي واختبارات ضغط الغاز بقرية كفر دنشواي.