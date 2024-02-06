فرنسا بطلة أوروبا في تمويل المناخ من بنك الاستثمار الأوروبي

منذ عام 2023، حصلت فرنسا على المركز الأول بين الدول التي تحصل على تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) المخصص لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

لا تزال القروض المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) تحظى بشعبية خاصة في فرنسا. ومع استثمار ما يقرب من 12 مليار يورو في الشركات والسلطات المحلية في عام 2023، بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2022، التي كانت فيه تحتل المرتبة الثانية بين دول الاتحاد الأوروبي الأكثر استفادة من قروض بنك الاستثمار الأوروبي. بعد إيطاليا (ما يزيد قليلًا عن 12 مليار يورو) وقبل إسبانيا (حوالي 11.5 مليار يورو). أما بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) فهو المؤسسة المالية للاتحاد الأوروبي التي انشأتها فرنسا، لتتمثل مهمته المساهمة في تحقيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي، من خلال استخدام أسواق رأس المال لتمويل المشاريع الاستثمارية، في شكل قروض وضمانات. كما يهدف إلى دعم سياسات التنمية في دول الإتحاد الأوروبي.

لكن فرنسا تفوز بالجائزة الأوروبية للمستفيدين من تمويل المناخ، بمبلغ 6.9 مليار يورو أو 64% من إجمالي القروض التي يمنحها بنك الاستثمار الأوروبي. كما تمنح الاستثمارات من الذراع المالي للاتحاد الأوروبي مكانة مرموقة للابتكار، الذي يمثل 36% من حجم القروض المخصصة في فرنسا في عام 2023.

كان المناخ والابتكار، قطاعان "ليسا متعارضين" ولكنهما يتداخلان، كما أكد أمبرواز. فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، في باريس خلال عرض النتائج السنوية للبنك في فرنسا.

[السيادة الأوروبية]

يقول أمبرواز فايول: "إن الشيء المشترك بين مشاريع بنك الاستثمار الأوروبي، أنها تساهم في تحسين الحياة اليومية للأوروبيين وتعزيز الاستقلال الأوروبي". وفي فرنسا، ركز بنك الاستثمار الأوروبي على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية لتحقيق السيادة الأوروبية، من أجل تحقيق الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي لنفسه.

لذا هدف التشريع الأخير إلى تحرير الاتحاد الأوروبي من اعتماده، بشكل خاص، على الأسواق الآسيوية، في هذا المجال الحيوي. طوال عام 2023، منح بنك الاستثمار الأوروبي قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لشركة( Global Foundries) بهدف تمويل بناء مصنع لرقائق جيجا في كرولز في إيزير. وهو ما يكفي للمساهمة في هدف زيادة الطاقة الإنتاجية للاتحاد الأوروبي إلى 20% من السوق العالمية بحلول عام 2030.

ثمة قطاع رئيسي آخر لأوروبا استثمر فيه بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2023 في فرنسا: البطاريات. وفي دواي في شمال البلاد، قام بنك الاستثمار الأوروبي بتمويل مصنع ضخم من شركة ( AESC-Envision). ليتوجب أن تنتج البطاريات الفرنسية التي ستعمل على تشغيل 200 ألف سيارة من إنتاج شركة رينو اعتبارا من عام 2025. وهنا مرة أخرى، يعمل بنك الاستثمار الأوروبي على تحقيق الطموحات الفرنسية والأوروبية معا. تعتبر البطاريات ضرورية كجزء من التحول البيئي، حيث قرر الاتحاد الأوروبي، باقتراح فرنسا، حظر بيع السيارات الحرارية الجديدة اعتبارًا من عام 2035.

ويشمل التحول البيئي أيضًا قطاع الطاقة، حيث ميز بنك الاستثمار الأوروبي نفسه أيضًا في فرنسا في عام 2023. كما هو الحال مع قرض بقيمة 250 مليون يورو مخصص لشركة( Soregies)، وهي مجموعة من شركات الطاقة المحلية مقرها في نيو آكيتاين الفرنسية، لتطوير الطاقات المتجددة وتحديثها ومعها شبكات التوزيع. وهذا ما يدعم المساهمة في تحقيق الأهداف المناخية الأوروبية المتمثلة في الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأيضًا في خطة (REPowerEU)، وهي خطة الاتحاد الأوروبي لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

[ ما هي الصفقة الخضراء الأوروبية؟]

حدد بنك الاستثمار الأوروبي لنفسه هدفا، في عام 2020، بتخصيص 50% من استثماراته، في فرنسا وأماكن أخرى، لمكافحة تغير المناخ وتخفيف آثاره بحلول عام 2025. وقد تم تجاوز هذا الهدف إلى حد كبير على المستوى الأوروبي في مستهل العام 2024. وتبلغ هذه الحصة 60%، وحتى 64% في فرنسا.

[ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق الاستثمار الأوروبي (EIF)]

من بين ما يقرب من 12 مليار يورو استثمرها بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2023 في فرنسا، يأتي حوالي 1.4 مليار يورو من صندوق الاستثمار الأوروبي، وهو شركة تابعة للبنك مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن بين القطاعات الرئيسية التي يدعمها الاتحاد الدولي للفروسية "التكنولوجيا العميقة" (الشركات الناشئة التي تطور تقنيات تعتبر مبتكرة للغاية)، و"المناخ والابتكار" و"الزراعة"، حسبما أشار المدير الفرنسي للاتحاد الدولي للفروسية، جاك دارسي، خلال عرض المؤتمر. النتائج السنوية لمجموعة بنك الاستثمار الأوروبي في باريس هذا الأسبوع.

[أوروبا الحقيقية في خدمة الأوروبيين]

تظهر استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي الأخرى بوضوح أكبر في الحياة اليومية للمواطنين. وهو ما يسميه أمبرواز فايول "أوروبا الحقيقية في خدمة الأوروبيين".

وفي عام 2023، أقرض بنك الاستثمار الأوروبي بشكل خاص مليار يورو كجزء من مشروع العاجل باريس الكبرى ( Grand Paris Express ) لتمويل الخط 15 من مترو باريس. ومن المقرر أن يتم تنفيذه في نهاية عام 2025، وسيخدم 22 بلدية على مساحة 33 كيلومترًا وسيؤثر على مليون مستخدم في منطقة إيل دو فرانس. كما استفادت قطاعات أساسية أخرى من الدعم المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي. مثل الإسكان، بقروض بقيمة 500 مليون يورو لمجموعة (Caisse des Dépôts) البنكية لبناء مساكن اجتماعية. أو حتى التعليم، كما هو الحال مع تمويل 170 مليون يورو لبناء الكليات في هوت سافوي والتجديد الحراري للمؤسسات التعليمية.