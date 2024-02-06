المؤبد والغرامة المالية لمتهم بالاتجار في الهروين

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى متهم بالسجن المؤبد، وكذلك غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، لسائق، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين وحيازة سلاح أبيض "سكين" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية .

عقدت الجلسة برئاسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم ، أحرز جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض (سكين) بدون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.