رئيس جامعة المنوفية يتفقد انتخابات عضوية "صندوق تحسين العاملين" بالجامعات الحكومية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس والذي أجريت في صباح اليوم وتنتهي في الخامسة مساءً بإعلان الفائز بعضوية الصندوق.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلر أن الانتخابات تجري في جو يسوده الديمقراطية والشفافية والذي يأتي طبقا للمادة السادسة من اللائحة المالية لصندوق تحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس. ويأتي ذلك من خلال حرص الجامعة بتمثيل عضو يتم إنتخابه في صندوق العاملين بالجامعات لتحقيق أعلى مستوى إجتماعي وصحي ومالي لجميع العاملين بالجامعة وإيجاد فرص تنموية وإدارية تتفق والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

هذا وتشكلت لجنة الإشراف على الإنتخابات الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيسا للجنة والدكتور عاطف الفقي عضوًا قانوينا وبعضوية الأمناء المساعدين بالجامعة محمد سعيد ووفاء عزب واشرف النطاط.

و هذا قد تجري الانتخابات بين المتقدمين تقدم لإنتخابات مجلس العضوية من العاملين بجامعة المنوفية وهم ياسر سعد غنيم أمين كلية الإقتصاد المنزلي وأحمد عبد الوهاب أحمد أخصائي متابعة بالإدارة العامة للمدن الجامعية وشوقي أشرف شوقي أخصائي تمريض المستشفيات الجامعية وجمال عبد الستار سحلو باحث شئون أفراد ومحمد رشاد على باحث شئون أفراد.