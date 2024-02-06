الخميس.. بدء تلقي قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بالغربية

صرح المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بأن تظلمات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2023 / 2024 تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق الثامن من فبراير الحالي، وتستمر لمدة خمسة عشر يوماً.

وأكد وكيل الوزارة، أن التظلمات تم توزيعها على المقار العشر بكل ادارة تعليمية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور والعاملين، وتحقيق سرعة الإنجاز، ومنعا للتزاحم، كما أكد أيضا أن التظلمات تبدأ يوميا من التاسعة صباحا وتستمر حتى الواحدة ظهرا، عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، بالمقار الآتية:

إدارة شرق طنطا، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية

إدارة غرب طنطا، بمدرسة طنطا الحديثة بنات

إدارة شرق المحلة بمدرسة السيدة زينب الإعدادية

إدارة غرب المحلة بمدرسة مدرسة أبو عبيده بن الجراح التجارية "مقر شئون الطلبة"

إدارة بسيون بمسرح الإدارة التعليمية

إدارة قطور بديوان الإدارة إدارة السنطة بمدرسة السنطة الإعدادية بنات

إدارة زفتى بمدرسة الشهيد أبو الخير ع بنين

إدارة سمنود بمدرسة القاضي بكار الابتدائية إدارة كفر الزيات بمدرسة كفر الزيات الابتدائية