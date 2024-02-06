"للأذكياء فقط" مسلسل كوميدي يشارك في دراما رمضان 2024

انطلق منذ أيام تصوير مشاهد مسلسل "للأذكياء فقط" تمهيدا لعرضه ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٤ على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل "للأذكياء فقط"بطولة حمدي الميرغني ، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

المسلسل كوميدي وتعرض أحداثه على مدار 15 حلقة ويعتمد على كوميديا المواقف، التي يقع فيها أبطاله أثناء تورطهم في تجارب علمية.



وقال المؤلف فليمون صبحي في تصريحات له، إنه سعيد بهذه التجربة التي يتعاون فيها مع شقيقه، ويقدم عمل كوميدي يبرز الأبطال بشكل مختلف.