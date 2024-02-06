محافظ المنوفية يشدد على إنشاء المحاور المرورية الجديدة ويتابع خطة الرصف

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة وتكثيف التواجد الميداني والمتابعة الدورية لمستجدات الموقف التنفيذي لخطة الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية والفرعية بكافة أنحاء المحافظة لتسريع معدلات الأداء بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية ودفع عجلة التنمية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية في متابعة أعمال الرصف والتطوير بنطاق المراكز والمدن، حيث جاري أعمال رصف امتداد شارع الشريف وشارع عزيز طبانة المتفرع من شارع النصر بطول ٣٠٠ متر ، وكذا أعمال رش طبقة البيتومين بشارع الشريف بطول ٣٠٠ متر ، و شارع مدرسة الشهيد طيار من شارع النصر بطول ٥٠٠ متر بمركز ومدينة الشهداء ، فضلاً عن عن متابعة أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع شكري القواتلي، بطول 750م بمركز ومدينة أشمون وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة.

وجاري المتابعة الدورية لكافة الأعمال والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المقررة تحقيقا للصالح العام.

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