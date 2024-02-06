رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفد جامعة إيست لندن

استقبل محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بروفيسور اماندا برودريك رئيس جامعة إيست لندن لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وتوسيع نطاق التعاون مع جامعة ايست لندن ليشمل كليات أخرى كالصيدلة والتمريض والإعلام بجانب كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات.

في بداية اللقاء رحب محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالسادة الحضور مثمنا زيارة وفد جامعة إيست لندن، مضيفا ان جامعة ايست لندن من الجامعات المميزة داخل التصنيفات الدولية وأشاد بتميزها العلمى والأكاديمي وعلى مستوى توظيف الخريجين.

كما تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجامعتين وتشجيع ورش العمل المشتركة والسمينارات والأبحاث وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وفي ضوء حرص جامعة عين شمس على تعميق دورها الدولي ومواصلة عقد شراكات ودرجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من الجانب البريطاني حسن عبد الله الرئيس الأكاديمي، ود. بول مارشال نائب مستشار المشاريع والتوظيف، وديفيد ماكروي مساعد الشراكات والتعاون الدولي، ود. إيمي روجرسون كبير أعضاء هيئة التدريس، وأروى محمد هانى منسق العلاقات الدولية.

كما حضر اللقاء من جامعة عين شمس، عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، اماني كامل عميد كلية الصيدلة، سحر موسى عميد كلية التمريض، هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، احمد الصباغ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، انجي الدمك الأستاذ المساعد بقسم هندسة الاتصالات والالكترونيات، د. منة عبد الحميد منسق التعاون الدولي بكلية الإعلام، د. مروة محمد هاني، د. نهى جمال سعيد منسق التبادل العلمي بكلية الهندسة، ا.د. شيرين راضي مدير البرامج الخاصة والدولية، , إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

كما قام وفد جامعة إيست لندن بجولة بحرم الجامعة رافقته خلالها أ.د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي، كان فى استقبال الوفد بكلية الحاسبات والمعلومات أ.د. نجوى بدر عميدة الكلية. وتضمنت الجولة التعرف على مختلف معامل الكلية وإمكانياتها التقنية الحديثة وخطة تطوير البنية التحتية وإنشاء مبنى جديد يضم عدد أكبر من قاعات الدراسات المزودة بأحدث التقنيات التعليمية المتطورة. كما تعرف الوفد على الروبوت "شمس" الذى صنعه طلاب كلية الحاسبات والمعلومات وإمكانياته والمهام التى يتمكن من تنفيذها وقد أشاد الوفد بالروبوت وإمكانياته.

كما تضمنت الجولة زيارة لمتحف الزعفران حيث استمع الوفد لشرح مفصل حول مقتنيات المتحف التعليمي والذى يضم عددا من القطع الأثرية المميزة.

كما زار الوفد مبنى الشبكات والمعلومات بالجامعة وكان فى استقبالهم أ.د. اسلام حجازى مدير مركز الشبكات بالجامعة وتضمنت الزيارة تفقد معامل الإطلاع وقاعة الندوات ووحدة شمس ومركز البيانات ومعامل الحاسب الآلي.

كما زار الوفد كلية الهندسة وكان في استقبالهم عمر الحسيني وتفقد الوفد ورشة لوبان ومعمل الصوتيات ومبني البرامج بحضور السادة وكلاء الكلية.