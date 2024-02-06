تنشيط السياحة: تفاؤل بعودة الرحلات الإيطالية و"القاهرة" منتج جديد

أكد عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن منظمي الرحلات الايطالية أعربوا عن تفاؤلهم بعودة الطلب على مصر بعد فترة انحسار بسبب الحرب على غزة وذلك خلال فعاليات معرض ميلانو السياحي.

وأضاف القاضي في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، ان مصر تمثل ٣٠٪؜ من حجم أعمال كل شركة سياحية كبرى في إيطاليا ما يجعلها مقصد سياحي هام لمنظمي الرحلات هناك، لافتا إلى انه تم الاتفاق على تنظيم حملات مشتركة استضافة الهيئة رحلات تعريفية الجانب الايطالي في مصر وخاصة الى شرم الشيخ، وذلك بداية من شهر مارس المقبل .

ونوه رئيس الهيئة إلى أن الرحلات الوافدة من إيطاليا بدأت من الأسبوع الماضي، بعدما اطمئن السوق الايطالي لأمن مصر واستقرار الأوضاع بها وهو ما كان محور أسئلة وسائل الإعلام للوفد المصري المشارك بمعرض ميلانو السياحي.

وكان رئيس الهيئة يشير الى أن مصر استقبلت في الفترة من أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى يناير ٢٠٢٤ أي منذ اندلاع أحداث غزة نحو ٤.٥ مليون سائح وهو ما يؤكد بالطبع على أنها دولة أمنة وبعيدة تماما عن مركز الأحداث.

وأعلن أنه جاري الاستعداد لإطلاق منتج رحلة القاهرة والتي تبدأ من ٤ أيام يتجول خلالها السائح بالقاهرة القديمة والمناطق الاثرية بالفسطاط والاهرامات ودهشور والمتحف الكبير وسقارة، بجانب قضاء أوقات ترفيهية بمدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وغيرها، وذلك بالتزامن مع طرح مبادرات لتطوير الفنادق التاريخية والقديمة بالقاهرة الكبرى الى جانب تحويل مقار بعض الوزارات الى فنادق ذات طبيعية ثرات تاريخية ما سوف يدفع الاستثمار السياحي بالعاصمة الى جانب زيادة أعداد السائحين من كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى كثافة خطوط الطيران التي تربط مصر وإيطاليا وتساهم في دفع الحركة الوافدة من هذا السوق الكبير، لافتا إلى أن مصر للطيران تسير حاليا رحلتين يوميا وسوف تزيد من رحلاتها بين القاهرة وروما كما سيتم تسيير رحلة من بولونيا للقاهرة وجاري دراسة توجيه رحلات مباشرة إلى الأقصر أيضا.