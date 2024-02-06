بالفيديو.. التموين يكشف تفاصيل انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024

قال أحمد أبو الفضل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الأوكازيون الشتوي 2024 شهد تنسيقا تاما بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية لاختيار المعرض المناسب للفعاليات، وتم التوافق على أمس الإثنين 5 فبراير 2024.

وأضاف "أبو الفضل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة التي دخلت في الأوكازيون هذا العام الملابس والمنسوجات، ثم المنتجات الجلدية بكافة أشكالها مثل الأحذية والجلود والأحزمة بجانب الأدوات الكهربائية المنزلية والستائر والمفروشات والموكيت.

وتابع، أن نسب التخفيضات في هذا العام جرى تحديدها من قبل التجار، مؤكدًا أن وزارة التموين لا تتدخل في أمرين في الأوكازيون، أولا موعد دخول التاجر للأوكازيون، حيث يستمر الأوكازيون شهرًا، ويحق للتاجر الدخول في أي وقت بحسب ما يتراءى، كما أننا لا نتدخل في نسب الخصم، حيث يفرضها التاجر رغبته المحضة.

وأردف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا بد أن يلتزم التجار ببعض المعايير والقوانين التي وضعتها الوزارة في هذا الصدد، منها أن يحتفظ على بونات بيع من شهر سابق لمشاركته في الأوكازيون للتأكد من أن نسبة التخفيضات هي النسبة الفعلية.