ads
الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

حبس عاطل عثر بحوزته على كيلو هيروين بمصر القديمة

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للمباحث. 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل، قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة مصر القديمة.
ونجحت مباحث قسم شرطة مصر القديمة في ضبط (عاطل- له معلومات جنائية ) وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أجهزة الأمنية بالقاهرة الأجهزة الأمني الإتجار فى المواد الإتجار في المواد المخدر الصحيفة الجنائية القت الأجهزة الأمنية بالقاهرة