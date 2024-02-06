المطران عطا الله حنا: هنالك قيادات سياسية بالغرب تحدثنا عن السلام لكنهم يريدون استسلام الفلسطينيين

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، إن بعضا من القيادات السياسية في الغرب اشبعونا ومنذ أكثر من عشرين عاما خطابات عن سلام مزعوم ودولتان لشعبان وعلى الارض لم نرى اي شيء من كل هذا سوى مزيدا من الظلم واستهداف شعبنا الفلسطيني وقد وصلت ذروة هذه المظالم الى ما يتعرض له اهلنا اليوم في قطاع غزة .

وأضاف “حنا" خلال ما نشره عبر صفحته الرسمية علي شبكة التواصل الإجتماعي فيس بوك، يبدو ان هذا الغرب المنحاز للاحتلال وسياساته ما يريده للفلسطينيين هو ليس سلاما وعدلا وتحقيقا لامنياتهم وتطلعاتهم الوطنية بل يريدهم ان يكونوا في حالة ضعف واستسلام وقبول بالأمر الواقع الذي يرسمه الاحتلال لشعبنا، والفلسطينيون مهما اشتدت حدة الضغوطات والمؤامرات التي يتعرضون لها لن يستسلموا لمخططات تصفية قضيتهم .

وتابع “حنا”: ونقول للقيادات السياسية في الغرب بأن السلام الذي تتحدثون عنه هو في الواقع استسلام للفلسطينيين فلا يمكن ان يقبل اي فلسطيني بأي حلول غير منصفة لا تعيد الحقوق الفلسطينية كاملة لأصحابها فالفلسطينيون يحق لهم أن يعيشوا بحرية وسلام في وطنهم مثل باقي شعوب العالم .

واستكمل، من يريد السلام بالفعل عليه ان يعمل من اجل انهاء الاحتلال ووقف كل الممارسات الظالمة التي يتعرض لها شعبنا والا يكون داعما للعدوان الذي يتعرض له أهلنا في غزة.

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ، من هو شريك في الحرب على اهلنا في غزة لا نثق به انه يريد السلام بالفعل وقد عرت هذه الحرب الكثيرين واماطت اللثام عن كثير من الوجوه ، كان الله في عون اهلنا في غزة مع تمنياتنا بأن تتوقف الحرب سريعا حقنا للدماء ووقفا للدمار .