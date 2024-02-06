الحبس سنة مع الشغل لـ3 عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بالنزهة

قضت محكمة جنح النزهة، بالحبس سنة مع الشغل لـ3 عاطلين بتهمة سرقة الشقق السكنية بمنطقة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا من مواطن مفاده تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكنه وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء الواقعة 3 عاطلين .

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وتم بارشادهم ضبط كل المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.