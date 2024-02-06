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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

غلق طريق كفر حمزة شبين القناطر نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز

غلق الطريق
غلق الطريق
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قامت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بغلق "طريق كفر حمزة - شبين القناطر"، نتيجة نشوب حريق جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وقال مصدر في محافظة القليوبية: إن غلق الطريق يأتي للحفاظ على أرواح الأهالي من وجود خط غاز، وجار التعامل لحظة بلحظة مع الحادث.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفية، أنه جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة، ونقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم. 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة.

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق وأولاده موسى وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

غلق الطريق

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