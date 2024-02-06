الزيارة الرابعة.. كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يصل إلى أوكرانيا

وصل جوزيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، إلى كييف اليوم الثلاثاء 6 فبراير قادما من بولندا.

وهذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها بوريل إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد زيارة بولندا، أكد بوريل في 5 فبراير أنه سيتوجه إلى أوكرانيا بعد ذلك، مكررًا الدعوات لمزيد من المساعدة لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

ورغم الموافقة على تقديم مساعدات اقتصادية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو (54 مليار دولار أميركي)، فمن المرجح أن يفشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعده بتسليم مليون قذيفة مدفعية بحلول شهر مارس.

بالإضافة إلى النقاش الدائر حول إصلاح آلية تمويل الدفاع في أوكرانيا، والتي تم استنفادها إلى حد كبير.