هشام آمنة: الانتهاء من 228 مشروعًا للإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن مشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى (نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف) تم الانتهاء من ٢٢٨ مشروعاً من إجمالي ٣٥١ مشروعاً، وتم استلام ٢٠٦ مشروعا للبدء في اجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن تشغيل ٢٧ موقف سيارات، ١٥ نقطة إطفاء، ٩ أسواق وجار استكمال إجراءات التشغيل الكامل لباقي المشروعات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وشدد اللواء هشام آمنة على أن هذه المشروعات تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المحلي والقضاء على العشوائية وتعزز من المظهر الحضاري لقرى الريف المصري، فضلاً عن أنها تسد الفجوة القائمة في الإمداد بخدمات الحماية المدنية بكل قرى مصر، بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية جديدة .