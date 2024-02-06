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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام قرية النصارية شرق مدينة نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن المقاومة الفلسطينية قامت بإطلاق نار على  قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قرية النصارية شرق مدينة نابلس. 

في الساعات الأولى من صباح اليوم، اقتحم الاحتلال بلدة قفين، شمال مدينة طولكرم، وسط اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع دون الإبلاغ عن إصابات او اعتقالات حتى الآن.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني سليمان يوسف أثناء تواجده داخل منزله بقرية دقيقة، كما قامت باعتقال شابين فلسطينيين شقيقين من قرية اصفى واقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

واندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة قفين، شمال طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي ونتج عنه إصابة شابًا فلسطينيًا برصاصة في القدم، وتم نقله إلى المستشفى.

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