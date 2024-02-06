بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

يقدم موقع " البوابة نيوز"، رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الغربية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

وكان قد اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات الإعدادية العامة 85 ألفا 787 طالب وطالبة وبلغ نسبة الحاصلين علي 50 % فأكثر 89.63 %.

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الإعدادية المهنية وبلغ نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر87.13 % من إجمالي 3451 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات،بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 33 طالب تقدموا للامتحانات.

وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر الشهادة الإعدادية المكفوفين 100 % من إجمالي 12 طالب / طالبة تقدموا للامتحانات.

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