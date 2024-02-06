بهاتريك فودين.. مانشستر سيتي يسحق برينتفورد في الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا مُثيرًا على برينتفورد، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برينتفورد بهدف في الدقيقة 21 عن طريق نيال موباي، عادل مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة 45+3 من الوقت بدل الضائع عن طريق فيل فودين.

تألق فيل فودين وسجل هدفين آخرين في الدقيقتين 53 و70 ليُكمل ثلاثيته ويُقود فريقه للفوز، واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات المباراة بشكل كبير.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 49 نقطة ليحتل المركز الثاني في الترتيب، وتوقف رصيد برينتفورد عند 22 نقطة ليحتل المركز الخامس عشر.

