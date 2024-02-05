اللجنة البارالمبية تعلن مد فترة الترشح لجائزة نبيل سالم للتميز الرياضي

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، مد فترة الترشح للنسخة الأولى من جائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي البارالمبي إلى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري.

يأتي قرار اللجنة البارالمبية بمد فترة الترشح للجائزة، لمنح الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين للجائزة في نسختها الأولى، على أن يقام حفل كبير لتكريم الفائزين يوم 30 ماس المقبل.

وكانت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق جائزة سنوية للتميز الرياضي البارالمبي للاعبين واللاعبات والفرق والهيئات من أصحاب الإبداع والتميز، الذين يُعد إنجازهم نموذجا يسهم في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال ممارسة الرياضة .

وقد تم اختيار اسم الدكتور نبيل سالم باعتباره أهم الرواد في مجال الرياضات البارالمبية، وشغل من قبل العديد من المناصب منها رئيس اللجنة البارالمبية المصرية لأكثر من عشرين عاما، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، ورئيس الكونفيدرالية لرياضات الأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة البارالمبية الأفريقية، وعضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية، والعديد من الاتحادات الدولية .

عمل الدكتور نبيل سالم طبيبا في مجال العظام والطب الطبيعي والتأهيل، وأثرى الحياة البارالمبية وساهم فى تطوير الرياضات البارالمبية ونشرها على مستوى الجمهورية والعالم، وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.



شروط الترشح لجائزة الدكتور نبيل سالم للتميز الرياضي البارالمبي:

أولا: أن يكون المترشح قد ساهم بإنجازات عالمية أو دولية فى مجال الرياضات البارالمبية.

ثانيا: أن تكون المؤسسة أو الهيئة المترشحة قد ساهمت فى نشر ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثا: أن يقدم المترشح المستندات المعتمدة الموثقة الدالة على إسهاماته .

رابعا: لا يحق لمن وقع عليه الاختيار في لجنة التقييم أن يتقدم للجائزة.

تمنح الجوائز في الفئات التالية :

جائزة أحسن لاعب بارالمبى.

جائزة أحسن لاعبة بارالمبية.

جائزة أحسن مدرب.

جائزة أحسن إداري.

جائزة أحسن نادي أو هيئة رياضية.

جائزة أحسن اتحاد أولمبي أو بارالمبي.

جائزة أحسن شخصية عامة ساهمت فى نشر ودمج الرياضات البارالمبية .

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية أن الجائزة تُعد واحدة من الأفكار والمشروعات التي تعمل اللجنة على تنفيذها تشجيعا وتكريما للأسرة البارالمبية عن إنجازاتهم الدولية والعالمية، واعترافا بمجهوداتهم في نشر الألعاب البارالمبية في المجتمع المصري .

من المقرر أن يتم الإعلان عن مجلس أمناء الجائزة خلال الأيام المقبلة، والذي سيحظى باستقلالية كاملة لإرساء الشفافية والحيادية في اختيار من يستحق للحصول على الجائزة، التي تعمل اللجنة البارالمبية على استمرارها سنويا.