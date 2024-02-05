الدوري الإنجليزي.. عودة هالاند تُشعل تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة برينتفورد، اليوم، على ملعب جريفين بارك، في إطار منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة النجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي للمرة الأولى منذ فترة طويلة، واستمر جوارديولا في الاعتماد على ثنائي الهجوم ألفاريز وفودين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبين دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: رودريجو، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، فيل فودين، إيرلينج هالاند.

يُعد عودة هالاند إلى التشكيل الأساسي بمثابة دفعة قوية لمانشستر سيتي، خاصةً بعد غيابه عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة. ويسعى هالاند لاستعادة مستواه التهديفي ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز في المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط خلف أرسنال الوصيف و5 نقاط وراء ليفربول المتصدر، أما برينتفورد فيأتي بالمرتبة 15 برصيد 22 نقطة.