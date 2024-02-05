انطلاق فعاليات الملتقى 15 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالوادي الجديد

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، انطلاق أولى فعاليات الملتقى الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بالمحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي.

إعداد القادة والكوادر النسائية

وشهد اليوم انعقاد أولى محاضرات البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية"، تناول خلاله د. على حسن علي -محاضر ومدرب معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية بعدد من الجامعات الدولية والمصرية، مفهوم القائد والفرق بينه وبين المدير، موضحا أن القائد هو من يقود مجموعة من الأشخاص وإقناعهم بالأفضل والتقدم نحو الإمام.

وتعددت مفاهيم القيادة التي أوضحها المحاضر مشيرا أن منها "القدرة على تحفيز وإثارة اهتمام مجموعة من الأفراد، وإطلاق طاقاتهم نحو تحقيق الهدف المنشودة بكل فعالية وحماس، أو القدرة التي يمتلكها شخص على التأثير على أفكار الآخربن واتجاهاتهم وميولهم، أو القدرة على إنجاز الأعمال من خلال الآخرين.

وأكد "حسن" ضرورة أن يتوافر في القائد الناجح عدد من الصفات الأساسية منها "الإنسانية، التواصل الفعال، التواضع، الثقة بالنفس، الإبداع والابتكار، امتلاك الرؤية، الجرأة والقابلية للمغامرة وتحمل المسؤولية، الإيجابية، القدوة الحسنة"، بجانب توافر سمات الشخصية القيادية "القدرات البدنية والعقلية، الاستقرار والابتعاد عن الغضب والانفعالات النفسية، القدرة على التخطيط والتطوير، القدرة على تقويم سلوك الموظف، وأدائه الوظيفي، القدرة على زرع الثقة بين وبين مرؤوسيه، العلاقات الإنسانية، الموضوعية، المهارة في الاتصال، المهارة الاجتماعية، المقدرة الفنية على التخطيط والتنظيم واتخاذ القرارات.

وأضاف المحاضر أن من مهارات القيادة أن يمتلك القائد قدرات ومهارات عالية، وأن يكون له تابعون لتحقيق هدف معين، لدية قوة للتأثير في الأداء التابعين له، توافر هدف يسعى إليه القائد الحقيقي، الموقف الذي تمارس المجموعة فيه أعمالها"، وأكد أن مصادر القيادة تنقسم إلى نوعين رئيسين وهما مصادر رسمية وهي "قوة الإكراه، القوة القانونية، المهارة والفن، ومصادر غير رسمية تتمثل في الصفات الشخصية التي يمتلكها القائد من تلقاء نفسه دون أية سلطة خارجية، قوة الإعجاب وهي القوة التي تمكن القائد من التقرب من مرؤوسيه ومناصفتهم همومهم وتوجيههم إلى الصواب.

لقاء تفاعلي يعكس طموحات المشاركات في الملتقى

أعقب ذلك لقاء تفاعلي بمشاركة عدد من الفتيات تجاربهم في أحلامهم وطموحاتهم، ومناقشة أنواع القيادة، وخلاله تحدثت كل من "فاطمة أشرف، فاطمة عبد الحميد، فاطمة سيد" بالفرقة الرابعة بكلية التجارة - جامعة عين شمس، عن تشكيلهم لفريق عمل جماعي وبداية مشروع "عادات" ويتناول مساعدة الأفراد في تحقيق هدفهم ومتابعة ذلك بشكل دوري حتى يكون لدى صاحب الهدف الالتزام، ومن محافظة أسوان تناولت "رضوى رضوان" بالفرقة الأولى بكلية البنات الأزهرية - جامعة أسوان، في حديثها حلمها بالوصول إلى درجة الماجستير والدكتوراه والسعي لتحقيق ذلك، بجانب حلم آخر وهو افتتاح محل للملابس، بينما تحدثت من مطروح "نادية محمد" بكلية الآداب قسم لغات ترجمة - جامعة دمنهور عن أحلامها أن يكون لديها مشروع شركة ترجمة في مصر والعالم تتضمن لغات مختلفة من الألمانية والإيطالية والتركية، بجانب تقديم كورسات أونلاين، ومن شمال سيناء تناولت "رانيا جمال" بهندسة كهرباء - بورسعيد، عن أنها بالفعل لديها مشروع الأزياء، واختيار الخامات والتفصيل وتوصيل المنتج للعميل، بجانب كورسات تسويق سوشيال ميديا، ورغم وجود بعض العقبات التي واجهتها في البداية لكنها بالإصرار تم استكمال المشروع، وشاركت "هويدا هيثم" من جنوب سيناء بكلية الطب البيطري - جامعة الملك سلمان، في الحديث موضحة أنها واجهت الكثير من الانتقادات بسبب التخصص ولكنها أصرت على ذاك بالتحدي والإرادة، وتتمنى أن تصبح طبيبة في جراحة الخيول، بجانب إقامة مجموعة من صيدليات الطب البيطري، من جانبها تحدثت آية شريف حنفي بكالريوس علوم زراعية، من مدينة الداخلة - الوادي الجديد، أنها حاولت العمل بمجال الدراسة ولم توفق، واتجهت لمجال صناعة الهاند ميد من المنزل، بجانب عملها بقصر الثقافة بتقديم دورات تدريبية وتعليم الأطفال صناعة الهاند ميد، ومن الخارجة تناولت مريم إسماعيل بكلية رياض أطفال حبها لعزف الموسيقى على آلة الأكورديون.

من جهتها تحدثت د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة، والمشرف التنفيذي للمشروع، موضحة أنه يمكن للقائد الواحد أن يجمع بين عدد من أنواع القيادة حتى يكون قائدا ناجحا، مضيفة أن البرنامج التدريبي الذي يستمر على مدار أربعة أيام يتناول شخصية القيادي وكيفية التطوير من شخصيته طوال الوقت.

الملتقى يقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

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