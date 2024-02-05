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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تواصل الضربات الأمنية لمحتكرى السلع.. ضبط 972 طن من الأعلاف الحيوانية بالشرقية والبحيرة والمنوفية بقصد حجبها

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط القائمين على (7 مخازن) بنطاق محافظات (الشرقية - البحيرة - المنوفية) لتجميعهم كميات كبيرة من الأعلاف الحيوانية بقصد حجبها عن التداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخلهم على (972 طن أعلاف حيوانية). 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.

الإدارة العامة لشرطة التموين وزارة الداخلية