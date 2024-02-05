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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

السجن 7 سنوات لمتهمين قتلا شقيقتهما خنقا في الصف

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار حسين فاضل حكمًا بالسجن لمتهمين اثنين بتهمة قتل شقيقتهما، الحكم جاء بعد اعتراف المتهمين بارتكابهما للجريمة، مرجعين ذلك إلى شكوكهما في سلوك الضحية بمنطقة الصف.

وفقًا لقرار الإحالة للجنايات، قام المتهمان بقفز بلاستيكي واستخدام قطعة قماش لربط يدي شقيقتهما، ثم خنقوها بسلك كهربائي، وتزامنت هذه الجريمة مع احتجازهما للمجني عليهما وتعذيبها باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بحسب التقرير الطبي الشرعي المرفق، وكشفت التحقيقات أن المتهمين حصلا على أسلحة بيضاء من نوع "قفزان بلاستيك" بشكل غير قانوني.

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