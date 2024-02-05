اقرأ غدا في "البوابة".. أعضاء الكونجرس يتهمون بايدن بالفشل في مواجهة طهران

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 6 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

من "الضفة الأخرى".. داليا عبد الرحيم تفضح أساليب الإخوان لإثارة الرأي العام

غضب واتهامات تحاصر الحليفين

أعضاء الكونجرس يتهمون بايدن بالفشل في مواجهة طهران

مسئولون غربيون يحتجون على سياسة نتنياهو في غزة

المكتب الإعلامي بغزة: دخول القوات الإسرائيلية رفح في جنوب القطاع يسبب كارثة

"العفو الدولية": القوات الإسرائيلية استخدمت القوة المميتة ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

السيسي يُشدد على استمرار تقديم كل أوجه الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة

7 عناصر لقوا مصرعهم في هجوم على قاعدة أمريكية بسوريا

10 ضباط شرطة ضحية هجوم في باكستان

صعوبة القتال البري.. رئيس أوكرانيا يعترف بالمأزق