محافظ المنيا يبحث مع وفد وزارة الصحة إطلاق برنامج "أسرة" بـ86 وحدة صحية

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، وفدا من وزارة الصحة والسكان، يضم دكتورة سحر السنباطي المدير التنفيذي لبرنامج "أسرة"، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، الدكتورة إيمان متولى مدير مكتب برنامج أسرة "إقليم الصعيد"، الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتورة وفاء بدوى مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، لبحث إجراءات تنفيذ برنامج «أسرة» بالمحافظة، بهدف تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد “القاضي” على دعمه الكامل لتنفيذ برنامج «أسرة» داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما تشكله الزيادة السكانية من خطورة على جهود وخطط التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ البرنامج داخل المحافظة على 3 مراحل حيث تبدأ تطبيق الفعاليات بعدد 86 وحدة صحية، منها 27 وحدة بمركز ديرمواس،52 وحدة بمركز ملوى، بالإضافة إلى وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية وعددها 7 وحدات صحية، يتم خلالها تأهيل وتدريب الكوادر اللازمة بوحدات المرحلة الأولى لنقل خبراتهم للقائمين على البرنامج بوحدات المراحل اللاحقة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.



ودعا المحافظ كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتعاون لتنفيذ برامج الدولة لتحقيق أهداف البرنامج ووصول خدماته لكافة المواطنين ورفع وعيهم بأهميته كخطوة في سبيل تحسين معيشتهم، موجهًا باتخاذ إجراءات تشكيل اللجنة التنسيقية ومجموعة عمل برنامج أسرة بالمحافظة طوال مدة التنفيذ.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لبرنامج " أسرة " أنه يتم التنفيذ من خلال التنسيق مع البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، للحد من الزيادة السكانية وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، من خلال كوادر مؤهلة لتقديم خدمات البرنامج للفئات المستهدفة، مضيفة أن البرنامج يشمل تدريب رجال الدين والرائدات الريفيات والمؤثرين والصيادلة وأطباء القطاع الخاص على تلك الأهداف لتحقيق أقصى استفادة من فعالياته.

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