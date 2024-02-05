الاتحاد المغربى يوضح موقف الركراكى من قيادة المنتخب

أوضح الاتحاد المغربي لكرة القدم، موقف وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب أسود الأطلسى، عقب الإخفاق في كأس الأمم الأفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار، في بيان رسمي، اليوم الإثنين.

وفى مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى المنتخب المغربي هزيمة ثقيلة من نظيره جنوب افريقيا، وودع على إثرها بطولة كأس الأمم الإفريقية، من منافسات ثمن النهائي.

وقال الاتحاد المغربي فى بيانه، إن فوزي لقجع رئيس الاتحاد المحلي، عقد عدة اجتماعات لتقييم مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا مع الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج.

وذكر الاتحاد فى بيانه : "كما تم الوقوف على أسباب الخلل في البطولة، خاصة في المباراة الأخيرة أمام جنوب أفريقيا، ولقجع أكد ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهد لاحتلال المكانة التي يستحقها المنتخب من أجل إسعاد الجماهير في المنافسات القادمة، وفي مقدمتها تصفيات مونديال 2026، والتحضير بقوة لأمم أفريقيا 2025".

وأكد الاتحاد المغربى على ثقته فى الركراكى، قائلاً: "الاتحاد المغربي يجدد الثقة في الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، ويمنحه كل الدعم من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها الكرة المغربية بصفة عامة، والمنتخب الوطني بصفة خاصة".

وأنهى الاتحاد المغربى بيانه بشكر الجماهير قائلاً: "كما يشكر اتحاد الكرة، الجماهير المغربية الوفية داخل وخارج الوطن، على التضحية المبذولة، خاصة الجماهير التي تحملت عناء السفر إلى كوت ديفوار".