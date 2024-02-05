تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الاثنين برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى ، تأجيل محاكمه 7 متهمين وذلك علي خلفيه اتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الغد.

عقد الجلسه برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.

وجهت النيابه للمتهمين تهم حيازه اسلحه ناريه "بندقيتين آليتين"و حيازه بغير ترخيص محدث صوت على هيئة "مسدس" على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص "طلقات محدثة صوت مما تستخدم على محدث الصوت مناط الاتهام الرابع على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزا بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية أسلحة بيضاء - شوم، وحجارة - على النحو المبين بالأوراق.

