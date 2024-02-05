وكيل "تعليم القاهرة" تفتتح معرض الملابس الخيري بإدارة الوايلي

افتتحت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين، معرض الملابس الخيرى بمدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلى التعليمية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بتوفير كافة سبل الدعم للطلاب من جميع النواحي التعليمية والاجتماعية والصحية.

وخلال الافتتاح، أوضحت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على السعي الدائم لتحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي بين الطلاب، والذى يأتى تأكيداً لتوفير احتياجات الطلاب وتقديم سبل الرعاية لهم، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وتوفير كافة سبل الدعم المطلوب خلال مشوارهم الدراسي لتحفيزهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق التفوق الدراسي .

وتضمن المعرض العديد من الملابس الشتوية المتنوعة لكافة الاعمار، وأعرب جميع الحضور عن سعادتهم بالمعرض، وتقدموا بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وجميع القائمين على المعرض الخيري، لجهودهم المبذولة والمتميزة للطلاب .