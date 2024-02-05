«الإسراء والمعراج».. موعدها وفضلها والأدعية المستحبة فيها

معجزة الإسراء والمعراج من المعجزات الثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ويُعرّف الإسراء بأنّه انتقال النبي -عليه الصلاة والسلام- مع جبريل -عليه السلام- ليلاً من البيت الحرام في مكّة المُكرمة إلى المسجد الأقصى في بيت المقدس على دابّةِ البُراق، وأمّا المعراج فهو صُعودهما من بيت المقدس إلى السماوات العُلى حتى سدرة المنتهى

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وفقًا لدار الإفتاء المصرية، فإن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024 سيبدأ من مغرب يوم الأربعاء 26 رجب 1445هـ الموافق 7-2-2024 إلى فجر الخميس 27 رجب 1445هـ الموافق 8-2-2024.

صيام ليلة الإسراء والمعراج

ويجوز صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاءً بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس، فقد أكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من التطوع بصوم ليلة الإسراء والمعراج، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام يومًا في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا".

وتحمل ليلة الإسراء والمعراج العديد من المعجزات والأحاديث النبوية التي تروي التفاصيل العجيبة لهذا الحدث. منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَمَّا كَذَّبَتْنِى قُرَيْشٌ قُمْتُ في الْحِجْرِ فَجَلاَ اللهُ لي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ"، الذي يُظهر قدرة النبي على وصف بيت المقدس رغم عدم رؤيته من قبل.

ومن الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج، إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي في حوائج الناس، إلى جانب الذكر والاستغفار والدعاء للمسلمين وللعالم أجمع بالخ

وفي ما يلي نقدم لكم عدد من الأدعية في هذه الليلة المباركة

الدعاء في ليلة الإسراء والمعراج

"يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا فارج الهم، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المضطرّين لا يخفى عليك شيء من أمرنا...".

"اللهم نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملًا صالحًا، ويقينًا صادقًا، نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغُمّته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته...".

"اللهمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ منَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ...".

"رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ...".

"يا مقلِّبَ القلوبِ ثبِّت قلبي على دينِكَ...".

"اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت لنا، واجعلنا من القانتين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك".

"اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعل كلمة الحق هي العليا، واهدنا وثبتنا على الطريق المستقيم".

"اللهم ارزقنا قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وجسماً سليماً وعقلاً راشداً ورزقاً واسعاً".

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا".

"اللهم اكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا".

"اللهم انصر المظلومين في كل مكان، وأعز الإسلام والمسلمين، واحفظ بلاد المسلمين من كل سوء".

"اللهم اجعل صباحنا خيراً، وأمسينا خيراً، ولا تجعل فينا ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته".

"اللهم اجعلنا ممن يعملون لدنياهم حسناً، ولآخرتهم حسناً، ولملكوتك حسناً، ولنفسهم حسناً".

"ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا".

"اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، وقلباً خاشعاً، ولساناً صادقاً، ورزقاً واسعاً، وعملاً متقبلاً".

"اللهم إنا نسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه".

"اللهم اجعلنا ممن يعملون لدنياهم حسناً، ولآخرتهم حسناً، ولملكوتك حسناً، ولنفسهم حسناً".

"اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي".

"اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه".

"اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه".

"اللهم ارحمنا برحمتك، وأملأ قلوبنا بالإيمان واليقين، واجعلنا من الصابرين".

"اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله".

"اللهم اجعل ختام أعمالنا خيراً، وختام أعمارنا شهادة أنك ربنا".

"اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأجعل أول كلامنا في الآخرة لا إله إلا الله".

"اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، يوم يقوم الحساب".

هذه بعض الأدعية التي يمكن أن نرددها في هذه الليلة المباركة، سائلين الله أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرزقنا الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، وهو المجيب للدعاء، فلنتضرع إليه بقلوب خاشعة وألسنة مذكرة في هذه الليلة المباركة.