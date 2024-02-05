مسؤولون غربيون يحتجون على سياسة إسرائيل في غزة.. ويصفونها بالكارثة الأسوأ في القرن الـ 21

وقع مسؤولون وموظفون حكوميون في الولايات المتحدة وأوروبا على بيان يحذرون فيه من أن سياسات حكوماتهم بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة يمكن أن ترقى إلى مستوى “الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.



وقال المسؤولون، إن إداراتهم تخاطر بالتواطؤ في "واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في هذا القرن".

ويعتقد الموقعون المجهولون أنه من واجبهم التحدث علنًا عن السياسات التي تنتهجها حكوماتهم عندما تكون "كاذبة".

وتم التوقيع على الرسالة من قبل دبلوماسيين وكبار المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية من الولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أوروبية - بما في ذلك سويسرا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - والمؤسسات الأوروبية.

وفي المجمل، وقع ما يقرب من 800 شخص على الإعلان، بحسب وسائل الإعلام البريطانية بي بي سي.

العدد الدقيق للموظفين السويسريين الذين وقعوا على النص غير معروف.، لكن الإذاعة العامة السويسرية RTS أكدت أن الإعلان تم تداوله داخل الإدارات الفيدرالية.

ويشير الموقعون على وجه الخصوص إلى أن إسرائيل لم تظهر أي حدود في عملياتها العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وأعلنوا أن "الدعم من حكوماتنا تم تقديمه دون شروط حقيقية أو مساءلة".



وقالوا: "هناك خطر معقول من أن تساهم سياسات حكوماتنا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية

ويدعو المسؤولون حكوماتهم إلى التوقف عن الادعاء بأن العمليات الإسرائيلية في غزة لها ما يبررها ويحثونها على إجبار إسرائيل على احترام المعايير الإنسانية الدولية.

وهم يدعون إلى إنهاء الدعم العسكري، ووقف دائم لإطلاق النار، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

ويدعو الإعلان أيضًا إلى "استراتيجية سلام مستدامة تتضمن دولة فلسطينية آمنة وضمانات لأمن إسرائيل".

ورفضت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية التعليق على الرسالة المفتوحة.



رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب، لوران فيرلي

وقال رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس النواب، لوران فيرلي، إنه يتفهم مشاعر الموقعين، وخاصة في ضوء الوضع "الخطير للغاية" في غزة، لكن سويسرا ليست متواطئة فيما يحدث هناك، فهو وأضاف أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بين الدول العربية.