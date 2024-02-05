بالفيديو.. استشاري حساسية يوضح خطورة فيروس "الروتا" على الأطفال

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس الروتا هو قديم جدًا، وينتشر في فصل الشتاء مثل الفيروسات التنفسية ويصيب جميع الأعمار، سواء الأطفال والرضع وكبار السن، ولكنه يكون أشد خطورة على الطفل الرضيع أكثر من الكبار.

وأضاف "الحداد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc" اليوم الاثنين، أن أعراض الروتا عند الكبار تكون :الإسهال أو القيء وآلام في البطن و حرارة متوسطة، موضحًا أن الطفل الرضيع عندما يصاب بفيروس "الروتا"، يصل الأمر إلى دخوله في "نزلة معوية حادة" تؤدي إلى جفاف شديد في جسم الطفل، وأعراضه ارتفاع في درجة حرارة الطفل والقيئ والاسهال المائي وبعض الحالات قد تضطر للحجز داخل المستشفى.

وتابع، أن فيروس الروتا من ضمن فيروسات النزلات المعوية وينتقل عن طريق الأكل الملوثة والماء الملوث والأيدي الملوثة، موضحًا أنه لتفادي إصابة الأطفال بفيروس الروتا يمكن تطعيم الأطفال بالتطعيمات الموجودة في الجدول الدوري وهناك نوعين أحدهما يؤخذ جرعتين والأخر 3 جرعات بحسب الشركة المصنعة.