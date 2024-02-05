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الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اليوم.. منافسات قوية في دور الـ 16 بكأس مصر لسيدات الطائرة

طا
طا
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تقام اليوم الإثنين مباريات قوية ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023 -2024.

ويلعب الزمالك ضد هليوبوليس على صالة الشروق الساعة 6:00 مساء فيما يلتقي الأهلي مع أصحاب الجياد على صالة أبو الهول في تمام السادسة مساء.

وفي مواجهات أخرى بدور الـ 16 يلعب الزهور مع الواي والشمس مع دلفى في تمام الرابعة مساء والصيد مع القاهرة ووادي دجلة ضد أكتوبر في تمام السادسة مساء.

وتختتم المواجهات في تمام الثامنة مساء بين الاتحاد السكندري وسموحة.

ويعتبر الزمالك هو حامل لقب كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة من الموسم الماضي، حيث توج باللقب على حساب الأهلي.

الشمس لسيدات الطائرة كأس مصر لسيدات الطائرة