ارتفاع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 0.54% في بداية التعاملات

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، مدعوما بضعف الين والمكاسب التي شهدتها وول ستريت نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب “رويترز” صعد نيكي 0.54% ليغلق عند 36354.16 نقطة مع ارتفاع 167 سهما من إجمالي الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، فيما انخفض 56 واستقر اثنان، أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فزاد 0.67%.

وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أكبر المستفيدين من انخفاض الين مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، عندما أدت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف إلى تراجع التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الأمريكي بخفض الفائدة قريبا.

ويدعم ضعف العملة قيمة الإيرادات المتحققة في الخارج ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

وصعدت أسهم تويوتا موتور 1.37%ونيسان 3.31 وهوندا 2.97%. وقفز سهم مازدا موتور التي تعتمد بشكل خاص على المبيعات في الولايات المتحدة 4.13%.

وارتفع الدولار إلى 148.82 ين اليوم الاثنين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر تشرين الثاني، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى 4.1%.

ورغم قفزة العوائد فقد صعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى مستويات إغلاق جديدة يوم الجمعة.

واكتسب موسم إعلان النتائج زخما مع نهاية الأسبوع الماضي وسيصل إلى ذروته في منتصف فبراير .

وكانت النتائج المالية المحرك لأداء بعض الأسهم اليوم الاثنين إيجابا أو سلبا، إذ هوى سهم سوميتومو كيميكال بأكثر من 7%وكان أكبر الخاسرين على نيكي بالنسبة المئوية بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها.

وعلى النقيض، قفز سهم باناسونيك هولدنجز 4.6 %بعدما أعلنت نمو الأرباح.