حبس عامل لاتهامه بقتل أخته في روض الفرج

امرت جهات التحقيق المختصة بحبس عامل 4ايام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل أخته تعدي عليه بالضرب حتي الموت، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعد إعداد التقارير الصفه التشريحية للمتوفيه، واستمعت النيابة العامة الي عدد من شهود العيان جيران المتهم، وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات التكميلية للواقعة.

تلقت أجهزة الامن بالقاهرة بلاغا مفاده وجود جثة لسيدة داخل شقة بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة سيدة عمرها 26 عاما وعلى جسدها أثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم ، ودلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها حيث تعدى عليها بالضرب لتأخرها فى العودة للمنزل اثناء شراء طلبات المنزل .

وأضافت التحريات ان المتهم تعدى على الضحية بيديه مما تسبب فى وفاتها ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

