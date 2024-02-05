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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

الفيلم التونسي "وراء الجبال" يشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الفيلم التونسي وراء
الفيلم التونسي وراء الجبال
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كشفت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، مشاركة الفيلم الروائي التونسي "وراء الجبال" ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من المهرجان المقرر انعقادها خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري، تحت شعار "أفريقيا كل الألوان".

وينافس الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ضمن عدد من الأفلام المشاركة من دول عربية وأجنبية، منها: مصر، والمغرب، وفرنسا، والسودان، والسنغال، والكاميرون، وكينيا، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والفيلم للمخرج التونسي محمد بن عطية، وشارك به في الكثير من المهرجانات السينمائية العالمية، كان أبرزها مؤخرا مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ80.

تدور أحداث الفيلم حول "رفيق" وهو شخص يائس يُطلق سراحه من سجن في تونس، حيث قضى 4 سنوات بسبب تخريبه للمكتب الذي كان يعمل فيه سابقا، ويصبح مقتنعا فجأة بأن بإمكانه أن يطير، ويصمم على تحدي شك عائلته في قدراته، بل ويحاول أن يثبت لابنه الصغير أنه قادر على كسب التحدي فيأخذه في رحلة ما وراء الجبال، وهو بطولة كل من: مجد مستورة، وحلمي الدريدي، ووليد بوشيحاوي، وسلمى الزغيدي، ووسيم بالغارق، وسامر بشارات.

الفيلم التونسي وراء الجبال مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية