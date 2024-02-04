حادث انقلاب ميكروباص يؤدي إلى وفاة شخص وإصابة 11 آخرين بالطريق الإقليمي

في حادث مأساوي أعلى الطريق الإقليمي، لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون إثر انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الإقليمي، وعلى الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الوضع.

وبالفحص تبين أن انقلاب الميكروباص كان نتيجة اختلال عجلة القيادة من قبل السائق، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين، فور وصول سيارات الإسعاف، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، بينما جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.