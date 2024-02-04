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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعرف موعد انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية

فعاليات الأوكازيون
فعاليات الأوكازيون الشتوي
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استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة عن بدء فعاليات الأوكازيون الشتوي غدا الاثنين ٥ فبراير.

وصرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى و المتحدث الرسمى باسم المديرية أن فعاليات الأوكازيون الشتوى سوف تستمر لمدة أسبوع. 

واجتمع السيد وكيل الوزارة مع أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية لتيسير اجراءات استخراج التراخيص للمحلات المشاركة في الأوكازيون و التى استقبلت حتى الآن عدد ٥١ طلب لاستخراج تصريح للاشتراك فى الأوكازيون الذى يتيح لكل محل للاشتراك لمدة أسبوعين.

و تشارك محلات الملابس و الأحذية و الأجهزة الكهربائية و المنتجات الجلدية و غيرها من الأنشطة المختلفة.

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