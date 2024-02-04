رئيس الحكومة الجزائرية يشارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا

غادر رئيس الحكومة الجزائرية، السيد نذير العرباوي، مساء اليوم الأحد إلى جمهورية الكونغو للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد في العاصمة برزافيل اعتبارًا من غد الإثنين.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الجزائرية، يشارك السيد العرباوي في هذا الاجتماع بصفته ممثلًا عن الرئيس الجزائري، السيد عبد المجيد تبون.

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على دعوة من الرئيس الكونغولي، السيد دينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، لعقد قمة أفريقية بخصوص الملف الليبي أوائل فبراير الجاري. ويهدف الاجتماع إلى التمهيد لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي ستحتضنه مدينة سرت في أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يحضر في هذا الاجتماع قادة دول الجوار الليبي أو من يمثلونهم، ووفود من عدد من الدول المؤثرة في الأوضاع داخل ليبيا، بالإضافة إلى عدد من الفاعلين الليبيين، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي، السيد محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب، السيد عقيلة صالح.