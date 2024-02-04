بـ43 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لمكافحة جرام الأموال العامة قيام عناصر تشكيلات عصابية بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم عملات محلية وأجنبية متنوعة تقدر قيمتها بحوالى 43 مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضافت أن ذلك جاء إستمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد، وتكثيفًا للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.