جامعة أسيوط تشهد فعاليات برنامج "قادة- وقيادة" من أجل مصر

نظمت إدارة الاتحاد الطلابي بجامعة أسيوط، وإدارة اعداد القادة وأسرة طلاب من أجل مصر، فعاليات برنامج قادة- وقيادة- قادة من أجل مصر، التي تقام خلال فترة إجازة نصف العام، في الفترة من ٣ وحتي ٧ من فبراير.

وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وبإشراف أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، حرص الجامعة على رفع درجة وعي الطلاب وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل، مشيدا بالاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بالشباب المصري، موضحًا أن البرنامج يهدف إلي تدريب الطلاب علي الانضباط، وتحمل المسئولية، والتبعيه، متضمنا العديد من الأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية المختلفة.

وشهد الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فعاليات اليوم الأول لبرنامج قادة -وقيادة -قادة من أجل مصر، بحضور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية، والأستاذة مها حسن مدير إدارة إعداد القادة، وبمشاركة نحو (٣٠٠) من طلاب الجامعة، وذلك بمقر قاعة مركز النيل بالجامعة.

وخلال فعاليات البرنامج، تم تقسيم الطلاب في المعسكر إلي مجموعات، وكل مجموعه لها قائد مسئول عن أشخاص، لتثقيفهم وتوعيتهم بمختلف المجالات الفنية والرياضية والثقافيه والدينيه، فضلًا عن التوعية السياسية عن الهويه المصريه والانتماء للوطن.

وألقي الدكتور أحمد عبد المولى، محاضرة حول "الاتحادات الطلابية.. طريق للقيادة"، والتي ناقشت عدد من المحاور المهمة منها: فن القيادة، ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار، فضلًا عن بناء وعي الطلاب وتثقيفهم بالقضايا العامة في المجتمع، إلى جانب التركيز على التنمية البشرية وتطوير الذات للطلاب، ونشر روح الانتماء للوطن بين الشباب، وتصحيح المفاهيم الخاطئة واستعادة العادات والتقاليد الأصيلة المصرية؛ من خلال محاضرات علمية لقامات متميزة.