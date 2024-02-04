محافظ القليوبية يطمئن على 3 مرضى من أطفال غزة بمستشفى القناطر الخيرية

زار عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ، اليوم الأحد، 3 مرضى من أطفال غزة المحتجزين لتلقي العلاج بمستشفى القناطر الخيرية المركزي، وذلك للاطمئنان عليهم والتشديد على تقديم كافة ما يلزمهم من رعاية صحية لحين تماثلهم للشفاء العاجل.

وحرص المحافظ على تقديم الهدايا والورود للأطفال المرضى، متمنيًا الشفاء العاجل لهم، ومؤكدًا الدعم الكامل لجميع الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضى والمصابين من الأشقاء من غزة.

واستمع الهجان لشرح كامل عن حالة كل من طفل من قبل الدكتورة ميرفت جمال أستاذ الأطفال بجامعة عين شمس والمشرفة على مجمع الرعايات المركزة للأطفال.

ووجه المحافظ، بتقديم أفضل الرعاية الصحية للمرضى والبالغ عددهم 3 أطفال وتقديم الإسعافات اللازمة لحين استقرار حالتهم وخروجهم من المستشفى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود الغزالي مدير عام بنوك الدم ورئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة وعدد من قيادات الوزارة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار التضامن والتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها، والتزام مصر بتقديم كل الدعم للشقيقة فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

الاطمئنان على الاطفال

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