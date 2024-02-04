محافظ الغربية يتابع سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم الأحد، بجولة ميدانية تابع فيها سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة طنطا، مؤكدا حرصه المستمر على متابعة الأعمال ميدانيا بالمشروعات الجاري تنفيذها، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء من كافة الأعمال بمشروعات المحافظة.

بدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بحديقة الأندلس المقامة على مساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة تقريبا والتي يتم تطويرها ورفع كفاءة جميع خدماتها من خلال صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، مع الحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة، وإعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفسا للمواطنين، حتى تكون حديقة الأندلس على غرار الحدائق العالمية.

ووجه المحافظ خلال جولته بتذليل كافة العقبات لسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق بالحديقة، مشيرا إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستعود بالنفع على أهالي المحافظة.

وأشار محافظ الغربية أن الحديقة تمت إعادة تخطيطها واستغلال بعض المناطق المهملة في إنشاء قاعة مناسبات مفتوحة ومجموعة من المطاعم والكافيتريات وحديقة مرتفعة للشاي، كما تم إنشاء منطقة ألعاب للأطفال لتعظيم إيرادات الحديقة ولتوفير كامل الخدمات، التي تضمن إتاحة الفرصة لروادها بقضاء يوم كامل فيها مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بالحديقة بنسبة تجاوزت الـ95 % والمتبقي تشغيل أنظمة الحديقة من الشبكات.

واستكمل المحافظ جولته بمتابعة أعمال التجهيزات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي تمهيدا لنقل المرفق إليه.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا، حيث يتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وتركيب الانترلوك وعمل بالدورات وعمل بازلت بطول متر و20 سم من الأرض وأحواض زرع.

كما تم وضع طبقه سن بالشوارع تمهيدا للرصف وزيادة الطابع الجمالي ودهانات واجهات العمارات السكنية لعدد ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة، لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة حيث وجه المحافظ برد الشيء لاصلة للانترلوك بعمارة العجيزي والاهتمام بالنظافة في المنطقة.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال بمشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج، حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.