محمود الزنفلي خارج حسابات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

لن يستطيع محمود الزنفلي المشاركة مع النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الحالي رغم تعاقد النادي مع الحارس لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة بنية البيع خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وسيقوم الأهلي بقيد “الزنفلي” في القائمة المحلية فقط، خلال الساعات المقبلة قبل 48 ساعة من غلق باب القيد الشتوي محليا بعدما تم مد القيد حتى يوم 5 فبراير الجاري.

وأغلق باب القيد الأفريقي يوم 31 يناير الماضي وحرص الأهلي على إضافة 7 لاعبين للقائمة الأفريقية هم الفلسطيني وسام أبو علي و6 لاعبين ناشئين لتكون القائمة النهائية مكونة من 37 لاعبا لاستكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تضم قائمة الأهلي الأفريقية 6 حراس مرمى هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، حازم جمال.

ولن يتواجد الثنائي الجديد محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد، الذي تعاقد معه الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية ضمن القائمة الأفريقية، حيث شارك الأخير مع فريق فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، بينما أغلق باب القيد قبل تعاقد الأهلي مع الزنفلي.