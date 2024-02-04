نخبة من الفنانين والحرفيين يحيون حرفة الخزف بالمتحف القومي للحضارة

أقام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم الأحد، فعالية ثقافية، بالتعاون مع نخبة من حرفيي وفناني مصر، تحت عنوان "إبداع من خزف".

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن الفعالية هدفت إلى تسليط الضوء على الحرف والفنون التقليدية المرتبطة بصناعة الخزف، وكيفية تحويل قطعة من الطين إلى تحفه فنية، وتوظيفها في عرض التراث المصري واستمراريته.

ولفت “غنيم” إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار إستراتيجية المتحف لإحياء التراث الثقافي المصري المادي واللامادي، وتعريف الجمهور على مفردات الحضارة المصرية العريقة التي تتسم بالثراء في كل مكوناتها وعناصرها.

وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة من القطع الخزفية والتي صنعت بأيادي مصرية، ومجموعة من الجداريات التي صممت من الطين الأسواني والجريت والأكاسيد المستوحاة من التراث المصري القديم، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن كيفية صناعة الخزف والفخار.

كما أقيمت مجموعة من الورش التفاعلية، منها ورشة لفن صناعة البلطات الخزفية والتي استخدمت في تزيين القصور، والمعابد، والمنازل قديمًا، وورشة لفن الرسم وتلوين الأطباق الخزفية ذات التصميمات التراثية الهندسية والنباتية التي اشتهر بها الفن الإسلامي، وأخري عن صناعة الفخار يدويا.